Emanuele Farneti prepara l'uscita del nuovo maschile di Repubblica

Il 13 giugno sarà il giorno del battesimo per il nuovo mensile maschile allegato a Repubblica firmato da Emanuele Farneti, Direttore di D e di door. Lo riporta Primaonline.it secondo cui "visto il successo di immagine e di raccolta pubblicitaria delle due testate, i manager di Gedi hanno dato via libera al nuovo progetto, molto supportato dalla concessionaria Manzoni".

Nella squadra, Ben Kelway direttore creativo, affiancato dal direttore moda Giovanni Dario Laudicina.

Ancora non è stato comunicato il nome della nuova testata, che prenderà l'eredità di ‘dLui’ (ultimo numero ad aprile), mentre, sempre secondo Prima Online, "è certa l’uscita il giovedì, in abbinata obbligatoria con Repubblica, per poi restare in edicola da solo per il resto del mese (come fa ‘door’)".