Eurotech S.p.A: Laura Rovizzi entra nel CDA

Eurotech S.p.A.: Laura Rovizzi nel CDA, ulteriore nomina a Presidente del Comitato per le Nomine e la Remunerazione

Laura Rovizzi, AD di Open Gate Italia, esperta di servizi innovativi, nuovi business e digital transformation, nonché di pianificazione strategica, entra a far parte di Eurotech S.p.A. come membro indipendente del CDA e viene nominata Presidente e consigliere indipendente del Comitato per le Nomine e la Remunerazione. Eurotech è una società dedicata alla ricerca, sviluppo e produzione di computer miniaturizzati (NanoPc) e di computer ad elevate prestazioni (Hpc). Creata nel 1992 come una fabbrica di idee nel settore dell’informatica, Eurotech è oggi una società multinazionale che opera guidata dal concetto tecnologico del “pervasive computing”. Si tratta della tecnologia di calcolo pervasivo che comprende non solo la miniaturizzazione, ma anche la distribuzione nell'ambiente di strumenti intelligenti in grado di comunicare tra loro.

Eurotech S.p.A. è quotata negli indici FTSE Italia Small Cap e FTSE Italia STAR della Borsa Italiana