Fabrizio Corona annuncia: "A settembre la mia serie su Netflix, la presento a New York" - Guarda il video

Fabrizio Corona annuncia: "A settembre la mia serie su Netflix, la presento a New York"

Fabrizio Corona porta Falsissimo in tour: Napoli (21), Palermo (23), Roma (27), tutte tappe in teatri da 1500 persone. "Lo spettacolo sarà diverso, non è come Gurulandia", spiega nel corso di una serata a Villa ReNoir tenutosi domenica 23 marzo e moderata da Manuela Bresciani di cui Affaritaliani.it vi propone il video. "Uno spettacolo teatrale, d'informazione, di inchiesta"

"A settembre non lo sa nessuno, ve lo dico in anteprima, esce la mia serie su Netflix Mondo - annuncia Fabrizio Corona - sei puntate della mia vita, la presentiamo a New York. La mia storia vi piacerà tantissimo, ci lavoriamo da tre anni..."

Guarda il video del suo intervento nel corso dell'evento 'Falsissimo Live con Fabrizio Corona"