Fcp-Assointernet, Simone Branca nominato presidente per il biennio 2022-2025

Branca nominato presidente per il biennio 2022-2025 di Fcp-Assointernet

Simone Branca nominato presidente di Fcp-Assointernet. Già head of adTech & data di Rai Pubblicità, Branca è stato eletto dall’assemblea per il biennio 2023-2025. Il manager succede così a Giorgio Galantis che, dopo quattro mandati consecutivi, ha scelto di non ricandidarsi.

L’Assemblea ha confermato gli attuali consiglieri Massimo Crotti (Italiaonline), Alessandro Furgione (A.Manzoni) e Massimo Miele (Condé Nast), ai quali si sono aggiunti i nuovi eletti Corinna Marrone Lisignoli (Taboola) ed Alfredo Coco (Mediamond). L’ex presidente Galantis continuerà invece a fornire il suo contributo in qualità di “past President”, all’interno del Consiglio direttivo.