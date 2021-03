Ferrari, la scuderia si affida a Ninetynine per il Global Team&Car Launch 2021

A seguito di una gara di mercato che ha visto sfidarsi alcune tra le più prestigiose agenzie del settore, SCUDERIA FERRARI ha scelto di affidarsi a NINETYNINE per il “Global Team&Car Launch 2021”: la presentazione della nuova SF21 di Scuderia Ferrari e dei piloti Carlos Sainz e Charles Leclerc, che ha riscosso entusiasmo e grandi apprezzamenti a livello globale, è stata al centro di un nuovo storytelling del racing team più amato del mondo, che si è sviluppato mediante due film emozionali andati in onda il 26 febbraio e 10 marzo, la strategia di social engagement e gli eventi digitali live: Global Press Conference e Meet&Greet con partner e tifosi collegati da tutto il mondo.

L’ambizioso progetto partiva dalla necessità ma anche dalla volontà, di Scuderia Ferrari di innovare profondamente format e linguaggi dell’evento di presentazione della vettura e del racing team 2021 per ingaggiare in modo sempre più coinvolgente i suoi numerosi target tramite un portofolio ampio ed efficace di canali di comunicazione.

Ninetynine ha risposto al brief proponendo un cambiamento di “paradigma narrativo” di Scuderia Ferrari, fondato su un nuovo storytelling nel quale l’immagine della Scuderia e dei suoi campioni potesse essere arricchita di nuove dimensioni, puntando su una maggiore empatia e consentendo ai tifosi di tutto il mondo di scoprire il lato umano e la passione dei due giovani piloti e dell’intero racing team. Una narrazione intima, sincera e vicina al cuore della tifoseria di tutto il mondo per dare concretezza al hashtag #essereFerrari uscendo dagli schemi classici delle presentazioni di altri team sportivi. Il nuovo format era anche l’occasione per massimizzare ancora di più il mondo dei social media.

Straordinari veicoli del nuovo paradigma narrativo sono stati due docufilm - il Team Launch andato in onda il 26 febbraio e il Car Launch del 10 marzo – realizzati in stile cinematografico della durata, rispettivamente, di 16 e 10 minuti, pensati per essere successivamente destrutturati in pillole per i social. I film hanno raccontato con tono emozionale e montaggio dinamico e, al tempo stesso, intimista i protagonisti della Scuderia Ferrari.

L’innovativo Beauty shot della nuova SF21 è stato realizzato con illuminazione dall’alto, come unica fonte di luce - una scelta originale, capace di andare oltre la SF21 e di simulare l’asfalto della pista – e utilizzando un sistema formato da steadycam e trinity, solitamente poco utilizzato per questo tipo di riprese, per poter ampliare le possibilità di movimento della camera da presa intorno alla SF21 sia in modo controllato che in modo più random, così da creare dinamicità in fase di editing ottenendo un risultato distintivo rispetto a tutti gli altri lanci.

<<E’ stato un progetto ricco di grandi responsabilità, scelte innovative e sfide complesse>> ha dichiarato Simone Mazzarelli, fondatore e CEO di Ninetynine <<che Ninetynine ha affrontato proponendo una strategia di comunicazione ambiziosa che ha coinvolto tutte le anime dell’agenzia. Abbiamo messo in campo il nostro pensiero strategico, che si è tradotto in una nuova modalità di lancio di vettura e piloti, e il know how creativo, che ha portato all’ideazione dello storytelling, del plot e dell’innovativo car beauty. Grazie alla nostra capacità produttiva che ci ha consentito tempi serrati e grande flessibilità di realizzazione, e all’innovatività tecnologica della nostra divisione LEMONN, abbiamo potuto rispondere al meglio alle aspettative di Scuderia Ferrari.>>. Mazzarelli ha concluso affermando che <<partecipare a questa sfida è un privilegio per noi e per tutto il meraviglioso team di fornitori coinvolti, che ci rende ancor più orgogliosi di essere italiani quando si ha l’occasione di fare squadra con l’eccellenza. Ora tutti in pista il 28 marzo per tifare Ferrari nel primo gran premio in Bahrein!>>.

Gli eventi digitali - Global Press Conference e Meet&Greet con partner e tifosi - sono stati organizzati dalla divisione LEMONN di Ninetynine, soluzione digitale per eventi più premiata in Italia e premiata con il Best B2B Event Award a livello mondiale, che ha sviluppato un sistema multipiattaforma per consentire la gestione di oltre 650 collegamenti LIVE da tutto il mondo. Charles Leclerc, Carlos Sainz e Mattia Binotto hanno potuto rispondere alle domande dei giornalisti, partner e tifosi in modo fluido e stabile, alternando conferenze stampa, dirette tv ed interviste one-to-one. Il momento più emozionante della giornata di lancio della Scuderia Ferrari è stato quello in cui i tifosi da tutto il mondo hanno potuto interagire in maniera diretta con i loro idoli, comparendo tutti insieme sul grande schermo curvo alle spalle del team. Una foto opportunity per i fan e un momento pieno di emozione per i giovani piloti.