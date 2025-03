Feyenoord-Inter dove vederla in tv, formazioni, scommesse e... Champions League news

Feyenoord-Inter quando si gioca

La gara fra Feyenoord e Inter, valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2024/2025, si gioca mercoledì 5 marzo 2025 allo stadio De Kuip di Rotterdam, in Olanda. Il fischio d’inizio alle ore 18:45.

Feyenoord-Inter dove vederla in tv e streaming

Feyenoord e Inter sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Amazon Prime Video. La sfida di Champions League si potrà dunque seguire sulle smart tv compatibili con l’apposita app, ma anche su tutte le altre tipologie di televisori collegandoli ad una console PS3, PS4, Xbox One, o ancora dispositivi come Google Chromecast, Apple Tv e Amazon Firestick. E ovviamente sull'app Amazon Prime Video presente su Sky Q.

Feyenoord-Inter probabili formazioni

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Moder, Milambo, Bueno; Hadj Moussa, Carranza, Paixão. All. Van Persie.

INTER (4-4-2): Martinez; Pavard, De Vrij, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi

Feyenoord-Inter le quote dei bookmaker

Il passaggio del turno non sembra in discussione con l'Inter quotata a 1,10 e il Feyeoord a 7,25 secondo Snai. Per quanto concerne la gara di andata, il successo esterno dei nerazzurri si gioca a 1,53, con il pareggio a 4,25 e la vittoria della squadra olandese a 5,75, in una partita dove l’Over a 1,70 ha una quota inferiore all’Under (2,05) e dove Goal (1,77) e No Goal (1,97) sono a distanza più ravvicinata. Lautaro Martinez gol a 2,50 (Il Toro dell'Inter è il maggiore indiziato anche a essere il primo marcatore, a 4,75); dietro all'attaccante argentino ci sono Thuram a 2,75, con Arnaytovic a 3,00 e Taremi a 3,50.