FlowerSummerCup: TikTok promuove la gentilezza sui social - VIDEO

Con #FlowerSummerCup, TikTok celebra l’inizio dell’estate con un'iniziativa pensata per diffondere gentilezza

TikTok celebra il solstizio d’estate supportando e amplificando #FlowerSummerCup: donare fiori per esprimere e condividere un messaggio di gentilezza verso il prossimo e verso sé stessi. È questo l’obiettivo dell’iniziativa, che ha già superato 2,5 milioni di visualizzazioni.

L’iniziativa si ispira ai contenuti della creator Maria (@marylinzemmy) che ha dato il via a questo trend. “Quando ho pubblicato il video, il mio intento era quello di condividere gentilezza e generosità in un mondo in cui spesso ci si dimentica degli altri. Non servono grandi gesti, anche la semplicità di un fiore donato può migliorare la giornata a qualcuno”, racconta la stessa Maria.

Da sempre promotore di un ambiente positivo, sicuro e inclusivo dove tutti possano esprimersi liberamente, TikTok ha deciso di abbracciare questo movimento - nato spontaneamente in piattaforma - coinvolgendo la community con il linguaggio universale dei fiori per unire le persone intorno alla bellezza, al benessere come singoli e come collettività.

Ed è proprio la semplicità ad essere la forza della #FlowerSummerCup, diffusa velocemente in piattaforma, amplificando la voce di una community unita dalla volontà di condividere la propria creatività e unicità con gioia e come forma di arricchimento reciproco.