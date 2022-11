"Forza Meloni". Il fuori programma spiazza la Botteri durante su Rai1

"Forza Meloni", fuoriprogramma durante il servizio su Rai1

"Forza Meloni, forza Meloni!". Una voce spezza improssivamente il racconto di Giovanna Botteri in diretta su Rai1. La giornalista era al porto Tolone per raccontare il caso della nave Ocean Viking quando una persona è entrata nell'inquadratura e ha lanciato il suo grido a favore della premier italiana. Giovanna Botteri non si è scomposta e ha proseguito il suo intervento. "Il governo di Macron ha spinto moltissimo perché il Pnrr arrivasse in Italia. I nostri sono due Paesi che hanno sempre marciato assieme e che continueranno a farlo...". Il fuoriprogramma è diventato un trend sui social ed è stato rilanciato dall’eurodeputato di Fratelli d’Italia Nicola Procaccini.