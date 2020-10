Francesco Merlo lancia un giornale? Rumor: un nuovo addio a Repubblica

L'editorialista di Repubblica Francesco Merlo lancia un nuovo quotidiano? Così scrive oggi il Fatto Quotidiano. Secondo quanto riporta il quotidiano diretto da Marco Travaglio a fine dicembre o nei primi mesi del nuovo anno dovrebbe prendere vita un nuovo giornale guidato dall'editorialista di Repubblica. “Un possibile nuovo addio quindi dopo l ‘ acquisto del giornale da parte della famiglia Elkann”, scrive Il Fatto, “la nuova creatura editoriale avrebbe un “azionariato giornalistico” : a condividere le quote insieme a Merlo, stando ai rumors, dovrebbe essere Antonio Gnoli, anch'egli ex Repubblica.

Il progetto editoriale, si legge su www.primaonline.it, sarebbe curato da Giorgio Poidomani ex ad del Fatto Quotidiano . Potrebbe allungarsi quindi l'elenco dei giornalisti che hanno deciso di divorziare con la nuova proprietà dopo l ‘ abbandono di Enrico Deaglio, Pino Corrias e Gad Lerner”. Il Fatto continua a ricordare le uscite di collaboratori da Repubblica come se fossero delle disgrazie, non rendendosi conto che per ogni giornalista che lascia, i conti di Gedi festeggiano.