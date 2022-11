Fratelli di Crozza non andrà in onda: il comico ha il Covid

Fratelli di Crozza, salta la puntata di venerdì 25 novembre 2022. Il comico genovese è risultato positivo al Covid-19

Venerdì 25 novembre sarebbe dovuta andare in onda la decima puntata di Fratelli di Crozza, il programma di politica e attualità condotto da Maurizio Crozza sul Nove in prima serata. Per i fan dello show è però arrivata una brutta notizia. La puntata in programma domani non andrà in onda. Il motivo? Il comico genovese è risultato positivo al Covid-19 e quindi non potrà salire sul palco. Al posto della normale programmazione andrà in onda il best I Migliori Fratelli di Crozza. La puntata inedita verrà recuperata in coda alla stagione in onda quest'anno.