Froneri lancia "il cono mai visto prima": a Uasabi la campagna pubblicitaria

Extreme Cookie Cone, per il lancio del nuovo innovativo gelato Froneri affida la campagna di lancio all'agenzia Uasabi

Froneri si affida a Uasabi per il lancio del nuovo gelato “Extreme Cookie Cone”. Uasabi, agenzia creativa indipendente dedicata alle nuove generazioni, ha vinto la gara per la campagna pubblicitaria di lancio del nuovo cono gelato del gruppo Froneri. Il prodotto unisce un cremoso gelato a succulente decorazioni, il tutto racchiuso in un delizioso cono di biscotto. Quattro i gusti tra cui scegliere: “Cookie cone vaniglia”, “Cookie cone nocciola”, “Cookie cone panna” e “Cookie cone pistacchio”.

“Un’innovazione dirompente che ha tutte le carte in regola per stravolgere la categoria, a confermare lo spirito innovativo e sperimentale di Froneri che ogni anno sviluppa nuovi prodotti e opportunità per i consumatori, spirito che rispecchia anche i valori e il metodo lavorativo dell’agenzia” ha commentato Diego De Lorenzis, CEO di Uasabi.