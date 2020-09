Fumetti: è morto a 88 anni Quino, il disegnatore argentino papà di Mafalda

E' morto a 88 anni Joaquin Salvador Lavado, in arte Quino, il celebre fumettista argentino creatore delle strisce di Mafalda. Lo riferiscono fonti vicine alla famiglia dell'autore. Quino è morto a Mendoza, la città dove si era ritirato nel 2017, dopo aver lasciato Buenos Aires in seguito alla morte della moglie. Figlio di immigrati andalusi, era famoso in tutto il mondo e le sue vignette sono state tradotte 35 lingue. La scorsa settimana, stando ai media locali, il fumettista aveva avuto un ictus, e da anni soffriva di problemi di salute. Nonostante ciò aveva continuato a seguire mostre e omaggi dedicati alla sua opera.