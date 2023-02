Fuori dal Coro, ospiti stasera: si indaga sugli ex calciatori malati e vaccini

Fuori dal coro, ospiti stasera: nella puntata di oggi si parlerà di Cospito, ex calciatori malati e rapine in villa

Questa sera 7 febbraio andrà in onda in prima serata su Rete 4 una nuova puntata di Fuori dal Coro, il programma di attualità e approfondimento su politica, economia e società condotto da Mario Giordano. Il tema centrale di questa sera, sempre al grido di "Chi non urla è complice", sarà il caso di Alfredo Cospito con un focus sui boss che appoggiano la sua protesta dal carcere in regime di 41bis e documenti esclusivi relativi alla violenza degli anarchici.

Ampio spazio sarà dedicato al tema della salute, con un approfondimento su alcuni casi di ex calciatori che si sono ammalati dopo aver smesso di giocare e un focus sui presunti effetti collaterali dei vaccini. Nel corso della serata, si parlerà delle rapine in villa, con le testimonianze di alcune vittime. Infine, immancabile il cavallo di battaglia della trasmissione: i ladri di case.