Fuori dal Coro, ospiti stasera: Ue mette a rischio le eccellenze Made in Italy

Fuori dal coro, ospiti stasera: nella puntata di oggi si parlerà delle città in mano ai violenti, effetti avversi dei vaccini, immigrazione e l'Ue che mette in crisi l'agricoltura italiana

Questa sera 21 marzo andrà in onda in prima serata su Rete 4 una nuova puntata di Fuori dal Coro, il programma di attualità e approfondimento su politica, economia e società condotto da Mario Giordano. Il tema centrale di questa sera, sempre al grido di "Chi non urla è complice", sarà quello delle città in mano ad abusivi e violenti, con documenti inediti che dimostrano come i movimenti illegali di occupazione delle case a Roma riescano ad agire sulle istituzioni.

Continua inoltre l’inchiesta del programma sugli effetti avversi dei vaccini, con nuovi documenti esclusivi dell’Aifa. Un focus su chi fa affari con l’immigrazione, tra i quali chi produce documenti falsi per i clandestini. Inoltre, si parlerà del consueto cavallo di battaglia della trasmissione: i ladri di case.

Infine, un approfondimento sul cibo italiano che rischia di finire sotto attacco da parte dell’Ue, con le nuove norme che potrebbero mandare in crisi l’agricoltura italiana.