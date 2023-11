Fuori dal Coro, ospiti stasera: un italiano su quattro è a rischio povertà

Fuori dal coro, ospiti stasera: nella puntata di oggi si parlerà di Giulia Cecchettin, rischio povertà ed evasione fiscale con il caso di Mago Candido

Questa sera 22 novembre andrà in onda in prima serata su Rete 4 una nuova puntata di Fuori dal Coro, il programma di attualità e approfondimento su politica, economia e società condotto da Mario Giordano. Il tema centrale di questa sera, sempre al grido di "Chi non urla è complice", sarà un ampio approfondimento dedicato alla tragica vicenda di Giulia Cecchettin, la ragazza 22enne di Vigonovo vittima di femminicidio, con un’analisi sulla certezza della pena che talvolta sembra mancare nel nostro Paese: sono diversi i casi in cui persone condannate per omicidi sono poi uscite di galera dopo pochi anni di detenzione.

Nel corso della serata un approfondimento economico sul divario tra ricchi e poveri che sembra acuirsi sempre di più: secondo i dati Istat un italiano su quattro è a rischio povertà o esclusione sociale. Non mancheranno, inoltre, tutti gli aggiornamenti sul cavallo di battaglia della trasmissione, i ladri di case.

Infine, spazio alla piaga dell’evasione fiscale e delle truffe con il caso di Mago Candido - un cartomante condannato per truffa aggravata al quale la Guardia di Finanza ha sequestrato auto, case e conti – e con quello di un barbiere nel Catanese responsabile di un’evasione pari a 700mila euro.