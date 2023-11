Fuori dal Coro, ospiti stasera: dall'integrazione all'assalto a Pro Vita

Fuori dal coro, ospiti stasera: nella puntata di oggi si parlerà di mancata integrazione, l'assalto alla sede Pro Vita & Famiglia e l'economia italiana a due velocità

Questa sera 29 novembre andrà in onda in prima serata su Rete 4 una nuova puntata di Fuori dal Coro, il programma di attualità e approfondimento su politica, economia e società condotto da Mario Giordano. Il tema centrale di questa sera, sempre al grido di "Chi non urla è complice", sarà un ampio approfondimento sui problemi di mancata integrazione che talvolta riguardano anche le seconde generazioni, specialmente nelle periferie. Tante le testimonianze con un viaggio in alcuni quartieri milanesi e con un reportage da Crépol, in Francia, dove un gruppo di ragazzi provenienti dalle banlieue alcuni giorni fa, al termine di una festa paesana, ha colpito con coltelli e accette i partecipanti, ferendo venti persone e uccidendo un giovane.

Nel corso della serata, spazio alle polemiche politiche dopo l’assalto alla sede Pro Vita & Famiglia a Roma durante le manifestazioni anti violenza sulle donne di sabato scorso. E ancora, una pagina economica dedicata all’Italia a due velocità: se da una parte moltissime famiglie devono quotidianamente fronteggiare grandi difficoltà, dall’altra il mercato del lusso sembra non conoscere crisi.

Non mancheranno, inoltre, tutti gli aggiornamenti sui ladri di case.