Fuori dal Coro, ospiti stasera: quando la difesa è legittima?

Fuori dal coro, ospiti stasera: nella puntata di oggi si parlerà di legittima difesa, aumento di furti nel Nord Est, la tragedia di Tivoli e truffe

Questa sera 13 dicembre andrà in onda in prima serata su Rete 4 una nuova puntata di Fuori dal Coro, il programma di attualità e approfondimento su politica, economia e società condotto da Mario Giordano. Il tema centrale di questa sera, sempre al grido di "Chi non urla è complice", sarà la legittima difesa con un focus sul divario tra i risarcimenti destinati a chi resta ferito o viene ucciso mentre commette reati e a chi è invece vittima dei rapinatori. Inoltre, viaggio nel nord est Italia dove si registra un aumento dei furti sia nelle abitazioni che nelle attività commerciali.

Nel corso della serata, un’analisi sulle problematiche della sanità pubblica con spazio al caso dell’incendio che ha coinvolto l’ospedale di Tivoli. E ancora, un racconto su diversi casi di truffe, tra cui la vicenda che vede coinvolte alcune suore truffate da una donna che nel gestire la loro Rsa ha sottratto ingenti somme di denaro. Infine, non mancheranno nuovi casi di occupazioni abusive.