Fuori dal Coro, ospiti stasera: quanto ne sanno gli italiani del Natale?

Fuori dal coro, ospiti stasera: nella puntata di oggi si parlerà di Natale, coltivazioni di riso sostituite da pannelli fotovoltaici e ladri di case

Questa sera 20 dicembre andrà in onda in prima serata su Rete 4 una nuova puntata di Fuori dal Coro, il programma di attualità e approfondimento su politica, economia e società condotto da Mario Giordano. Il tema centrale di questa sera, sempre al grido di "Chi non urla è complice", sarà il Natale con un viaggio in diverse parti d’Italia per capire quanto gli italiani siano ferrati su questa festività e per conoscere i menù della giornata di festa che pare siano sempre più distanti dalla tradizione. Inoltre, sempre sul tema, un racconto dalla Francia per indagare se e come i simboli religiosi trovino spazio nei villaggi natalizi.

Nel corso della serata, un’analisi sull’industria legata al mondo green, con un focus sulle zone destinate alla coltivazione del riso in Piemonte e in Calabria, le cui aree sembrano ridursi per lasciare il posto agli impianti fotovoltaici. E ancora, tutti gli aggiornamenti sui ladri di case.