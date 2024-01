Fuori dal Coro, ospiti stasera: focus su criminalità organizzata e baby gang

Fuori dal coro, ospiti stasera: nella puntata di oggi si parlerà di criminalità, medici a gettone, Case di comunità e sciopero degli agricoltori in Germania

Questa sera 10 gennaio andrà in onda in prima serata su Rete 4 una nuova puntata di Fuori dal Coro, il programma di attualità e approfondimento su politica, economia e società condotto da Mario Giordano. Il tema centrale di questa sera, sempre al grido di "Chi non urla è complice", sarà la criminalità organizzata con reportage dal nord al sud dell’Italia: a Milano si analizzerà il fenomeno delle baby gang, a Roma l’influenza del clan dei Casamonica sul territorio e in Calabria i presunti legami tra alcuni gruppi rom e la ‘ndrangheta.

Nel corso della serata un’inchiesta sulla sanità pubblica con un focus sulla presenza nei vari ospedali di personale medico a gettone che a volte non rispetta lo standard di qualità adeguato. Inoltre, un’analisi sulle Case di comunità sparse sul territorio che, in alcuni casi, sembrano non funzionare al meglio. E ancora, un viaggio in Germania, scossa dallo sciopero degli agricoltori che rischia di mettere in difficoltà sia la nazione che l’intera Europa.

Infine, tutti gli aggiornamenti sui ladri di case.