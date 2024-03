Fuori dal Coro, ospiti stasera: un'inchiesta sui "ladri della salute"

Fuori dal coro, ospiti stasera: nella puntata di oggi si parlerà di liste d'attesa nella sanità, danni all'ambiente dell'ideologia green e metamorfosi urbane

Questa sera 6 marzo andrà in onda in prima serata su Rete 4 una nuova puntata di Fuori dal Coro, il programma di attualità e approfondimento su politica, economia e società condotto da Mario Giordano. Il tema centrale di questa sera, sempre al grido di "Chi non urla è complice", sarà un inchiesta fra Lombardia, Puglia e Sicilia, le azioni di quelli che ha voluto ribattezzare "ladri di salute", persone e funzionari responsabili di aver allungato a dismisura i tempi di attesa della Sanità nazionale.

A seguire, un’inchiesta sui danni all’ambiente causati dall’ideologia green, con focus su Marche, Emilia-Romagna e Piemonte, dove gli impianti eolici e fotovoltaici hanno devastato scorci di fama mondiale. Nel corso della puntata, spazio anche alle metamorfosi urbanistiche in atto nelle principali città italiane: a Milano, nella quale diverse speculazioni edilizie sono finite nel mirino della Procura, a Roma, casa di interminabili preparativi per il Giubileo, a Venezia, sempre più "straniera".