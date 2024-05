Fuori dal Coro, ospiti stasera: dalla crisi della sanità all'Islam in Italia

Fuori dal coro, ospiti stasera: nella puntata di oggi si parlerà di sanità, ladri di case e integrazione delle comunità islamiche in Italia

Questa sera 29 maggio andrà in onda in prima serata su Rete 4 una nuova puntata di Fuori dal Coro, il programma di attualità e approfondimento su politica, economia e società condotto da Mario Giordano. Il tema centrale di questa sera, sempre al grido di "Chi non urla è complice", sarà un nuovo capitolo dell’inchiesta sul sistema nazionale sanitario. Proseguirà, infatti, il racconto delle difficoltà degli italiani - dai bambini agli anziani - durante la ricerca di posti per le cure di cui hanno bisogno a causa delle lunghe liste d’attesa o della chiusura delle agende da parte di diverse Asl.

Inoltre, si tornerà a parlare dei ladri di case con gli sviluppi dell’aggressione a Firenze da parte di una famiglia di occupanti abusivi ai danni di una troupe della trasmissione. Focus, poi, sul tema sicurezza, in seguito al recente caso di cronaca a Roma, dove una donna di 81 anni è stata uccisa per errore da un proiettile vagante, durante un regolamento di conti fra bande in pieno giorno.

E ancora, un’analisi sull’integrazione delle comunità islamiche in Italia: dal caso degli studenti esentati dallo studio della Divina Commedia alle condizioni delle donne musulmane in alcuni gruppi radicalizzati in Emilia-Romagna.