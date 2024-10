Fuori dal Coro, ospiti stasera: dalla violenza nelle città a tutti i problemi dell'ideologia green. I temi della puntata

Fuori dal coro, ospiti stasera: nella puntata di oggi si parlerà di violenza nelle città, tematiche green e i problemi della sanità

Questa sera 30 ottobre andrà in onda in prima serata su Rete 4 una nuova puntata di Fuori dal Coro, il programma di attualità e approfondimento su politica, economia e società condotto da Mario Giordano. Il tema centrale di questa sera, sempre al grido di "Chi non urla è complice", sarà la violenza nelle città. Le occupazioni abusive di Firenze, le aggressioni sessuali di Torino e Bolzano e lo spaccio a Reggio-Emilia sono solo alcuni dei casi più recenti che verranno raccontati.



Spazio a un nuovo capitolo dell’inchiesta sul Servizio Sanitario Nazionale: le lunghe liste d’attesa rappresentano ormai una delle principali barriere di accesso alle cure per molti cittadini. E ancora, la tematica green con un focus sulla carne prodotta dalle stampanti 3D e sui terreni agricoli che vengono espropriati per fare spazio alle pale eoliche.

Infine, un viaggio a Napoli per indagare l’uso delle armi da parte dei giovani. Non mancheranno tutti gli aggiornamenti sui ladri di case.