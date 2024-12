Fuori dal Coro, ospiti stasera: dalla sicurezza nelle città alle tradizioni di Natale. In studio uno dei volti che hanno fatto la storia della tv

Fuori dal coro, ospiti stasera: nella puntata di oggi si parlerà di sicurezza nelle città, tradizioni del Natale dimentica e problemi del Ssn. Tra gli ospiti anche Gerry Scotti

Questa sera 18 dicembre andrà in onda in prima serata su Rete 4 una nuova puntata di Fuori dal Coro, il programma di attualità e approfondimento su politica, economia e società condotto da Mario Giordano. Il tema centrale di questa sera, sempre al grido di "Chi non urla è complice", l’inchiesta sulle città italiane, nelle cui zone periferiche si verificano sempre più frequentemente episodi di illegalità e violenza. Da Torino a Roma, passando per Foggia e Treviso, è sempre più urgente la questione sicurezza.



A seguire, un reportage sulle tradizioni e la storia del Natale, che i più giovani spesso ignorano: fra personaggi biblici e preparazione del presepe, pare esserci chi pensa che il padre di Gesù sia San Giuliano e gli animali simbolo della stalla l’asino e la mucca.



E ancora, gli ultimi aggiornamenti sullo stato di salute del servizio sanitario nazionale e un approfondimento sul caso di un anziano che, dopo aver pagato ingiustamente per anni le rette, ha vinto una causa contro l’Rsa che lo ha ospitato, ottenendo un risarcimento di 144 mila euro. Infine, i ladri di case.



Tra gli ospiti di Mario Giordano, anche Gerry Scotti.