Fuori dal Coro, ospiti stasera: parla uno dei preti coinvolti nello scandalo sessuale nella diocesi di Bolzano

Fuori dal coro, ospiti stasera: nella puntata di oggi si parlerà delle ex caserme militari di Bologna diventate piazze di spaccio e del caso di Sandro Mugnai, che sparò al vicino che voleva demolirgli la casa con una ruspa

Questa sera 5 febbraio andrà in onda in prima serata su Rete 4 una nuova puntata di Fuori dal Coro, il programma di attualità e approfondimento su politica, economia e società condotto da Mario Giordano. Il tema centrale di questa sera, sempre al grido di "Chi non urla è complice", sarà un approfondimento sulle condizioni della zona delle ex caserme militari di Bologna che, abbandonata da decenni e lasciata al degrado, sembra essere diventata un luogo di ritrovo per spacciatori.

Una pagina, inoltre, sul tema degli abusi sessuali nella diocesi di Bolzano con il commento di uno dei sacerdoti coinvolti che, a distanza di anni, continua a esercitare.

E infine, il racconto di Sandro Mugnai, l’artigiano che, il 5 gennaio 2023, sparò e uccise il suo vicino dopo che quest’ultimo tentò di demolire con una ruspa la sua abitazione mettendo in pericolo la famiglia riunita in casa. L’uomo è stato rinviato a giudizio con l’accusa di omicidio volontario ed è in attesa del processo ma parte della comunità di San Polo si è schierata dalla sua parte.