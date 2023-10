Caso Giambruno, Ricci: "Meloni un giorno scoprirà che le ho fatto un piacere"

"Meloni. Un giorno scoprirà che le ho fatto un piacere". Così Antonio Ricci, padre di Striscia la notizia, commenta con l'Ansa la decisione della premier Giorgia Meloni di interrompere la relazione con Andrea Giambruno dopo i fuori onda trasmessi dal tg satirico nei giorni scorsi.

"La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra. Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto. Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo. Ps. tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua", così Giorgia Meloni su un post Facebook dopo i fuori onda di Andrea Giambruno.

Un clamoroso addio tra la premier e il suo compagno che pare fosse maturato già da tempo stando alle parole di Meloni. Ma che di fatto si è concretizzato dopo i due video pubblicati dalla trasmissione di Mediaset, Striscia la Notizia, negli ultimi due giorni.

Governo, Conte: "Solidarietà a Giorgia Meloni come persona, donna e madre"

"Vorrei innanzitutto chiarire che esprimo solidarietà a Giorgia Meloni come persona, come donna e come madre. Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio attuale, è per me un avversario anche politico, ma io non auguro neppure un avversario politico di dover assumere scelte di vita personale sotto una pressione mediatica, così come è successo".

Così il presidente del M5S Giuseppe Conte in un punto stampa, oggi di nuovo a Foggia a sostegno di Maria Aida Episcopo, candidato sindaco del campo largo progressista.