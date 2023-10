Giambruno, Meloni chiede i fuorionda a Striscia e FI. Manina per farla cadere

Caso Giambruno, Meloni teme ci sia Forza Italia dietro quei fuorionda

Esplode un nuovo caso Giambruno, i fuorionda in cui il compagno di Meloni si rivolge alla giornalista Viviana Guglielmi non sono passati inosservati a Striscia la Notizia, Antonio Ricci li ha trasmessi mettendo in difficoltà la premier e come se non bastasse c'è il giallo della sua mancata conduzione ieri di "Diario del giorno" su Rete 4. Questo il siparietto svelato. Giambruno si avvicina alla collega in studio, le dà qualche pacca sulla spalla e le sfiora i capelli. Con voce più bassa le dice: "L’unico giudizio che conta per me è quello di Viviana", poi le fa i complimenti per il suo abito "blu estoril" e, anche se la giornalista si mostra indaffarata e non gli dedica attenzione, Andrea Giambruno continua: "Sei di buon umore? Mi è dispiaciuto ieri vederti un po'… Sei una donna intelligentissima, ma perché non ti ho conosciuta prima…?". I retroscena che chiamano in causa Meloni oggi sono su La Stampa e Repubblica. La premier non sapeva nulla del fuorionda, quello che coinvolge la giornalista Viviana Guglielmi. E il colore della sua camicetta, nel frattempo diventato oggetto di meme su Internet.

GUARDA IL FUORI ONDA

"Non mi rompessero il cazzo con i capelli. Qui sono tutti pelati" I fuorionda di Giambruno tra aggiustamenti di ciuffo, ravanate ai piani bassi, scene da provolone e lezioni di sartoria pic.twitter.com/3PSkwg4asC — Il Grande Flagello (@grande_flagello) October 18, 2023

Il sospetto principale è che dietro i filmati sulle tv della famiglia Berlusconi si nasconda un’operazione politica di Forza Italia. E anche una presunta vendetta per quella volta che lei fece sapere al fondatore di Mediaset di non essere "ricattabile". Secondo Repubblica Meloni avrebbe chiesto conto dei fuorionda ad Antonio Tajani. Ma anche Fedele Confalonieri se ne sarebbe interessato, mentre Piersilvio Berlusconi sarebbe oggetto di un pressing discreto. Torna l’ombra di un precedente famoso: quello degli attacchi di Striscia ad Elisabetta Tulliani, moglie dell’allora presidente della Camera Gianfranco Fini. Il Fatto Quotidiano aggiunge che Giambruno pensa che ci sia un “traditore” in casa. Ovvero qualcuno che ha segnalato a Striscia i fuorionda dicendo a Ricci dove pescare tra le immagini in bassa frequenza che sono a disposizione di tutta Mediaset.