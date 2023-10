Chi è Viviana Guglielmi, "l'intelligentissima" collega che piace a Giambruno

Ecco chi è "l'intelligentissima" giornalista Viviana Guglielmi: protagonista dello sconvolgente fuorionda con Andrea Giambruno

“Mr Meloni” sotto i riflettori per un ennesimo scivolone in tv. Andrea Giambruno, giornalista e conduttore di Diario del giorno su Rete 4, questa volta si è reso protagonista di un fuori onda da far venire i brividi lungo la schiena. Prima, il compagno della premier si lamenta del fatto che i suoi capelli siano diventati oggetto di scherno e, tra una pausa dalla diretta e l'altra, non esita a commentare: "Ma non mi rompessero il cazzo col ciuffo. Ho 42 anni e ce li ho i capelli, qua dentro sono tutti pelati”.

GUARDA IL FUORI ONDA

"Non mi rompessero il cazzo con i capelli. Qui sono tutti pelati" I fuorionda di Giambruno tra aggiustamenti di ciuffo, ravanate ai piani bassi, scene da provolone e lezioni di sartoria pic.twitter.com/3PSkwg4asC — Il Grande Flagello (@grande_flagello) October 18, 2023

Poi, il volto del Biscione, non contento, si avvicina alla sua collega giornalista presente in studio lanciandosi in un’improbabile carrellata di complimenti: “L'unico giudizio che conta per me è quello della Viviana, ma la bellezza di questo blu estoril, una donna acculturata come te dovrebbe saperlo. Blu Cina no, non ti si addice, sei di un livello superiore, meglio oggi? Sei di buon umore? Mi è dispiaciuto ieri vederti un po'… Sei una donna intelligentissima, ma perché non ti ho conosciuta prima”.

Imbarazzata, con qualche sorriso tirato fuori con la forza, la giornalista non ne voleva proprio sapere di dar corda ai complimenti del collega e, come si vede chiaramente nel video, non ha degnato Giambruno nemmeno di uno sguardo. I più maligni, alla visione del fuori onda mandato da Striscia la Notizia, hanno subito additato il comportamento tenuto con la collega come “il più classico dei provoloni”, sottintendendo che il “first gentleman” ci stesse volutamente provando. Ma oltre allo sbalordimento provocato da Andrea Giambruno, il web si sta interrogando su un'altra questione: “Chi è quella giornalista?”.

Chi è Viviana Guglielmi

Il suo nome è Viviana Guglielmi. Classe 1977, è nata a Sanremo ma è cresciuta nel Bergamasco. Laureata in Scienze della Comunicazione, inizia la sua carriera come giornalista televisiva nel 2008 approdando ad Antennatre con il programma Azzurro Italia. In seguito, nel 2010 le viene affidata la conduzione di Happy Hour, in onda su Tele Lombardia. Come scrive Fanpage, è poi apparsa sugli schermi di Inter Channel e su Sistal Tv. Infine, approda a Gazzetta TV e in seguito nella redazione di Tgcom24 entrando così nella galassia Mediaset. Ha collaborato anche per diverse testate, da Il Giornale alla rivista Style.

“Sono appassionata di sport. Da ragazzina facevo i campionati regionali di nuoto, stile libero. In tv non perdevo una puntata de La domenica sportiva. E mi dicevo: “Un giorno mi piacerebbe condurre un programma di calcio…”, ha raccontato. “Il mio modello? Candido Cannavò. Mi sono nutrita dei suoi editoriali, dei suoi libri. Lo vedevo in tv e dicevo: “Quello è lo stile giusto, compassato e profondo, mai sopra le righe, mai una parola fuori luogo”.