Giorgia Palmas-Magnini e Diletta Leotta-Karius, spunta un cupido per due coppie

Diletta Leotta, la puntata di Mamma Dilettante con Giorgia Palmas-Filippo Magnini

Puntata speciale di Mamma Dilettante: accanto a Diletta, a dialogare con la coppia Giorgia Palmas-Filippo Magnini, c’è Alessio Cimmino, Responsabile Comunicazione di Meta. Alla presenza dell’esperto, la puntata indaga su tante questioni centrali della genitorialità di oggi: quelle relative all’educazione digitale e al benessere dei figli, tra social network e piattaforme. Intrecciati ai tanti consigli utili, non mancano i racconti, divertenti ed emozionanti, della bellissima famiglia di Giorgia e Filippo, alle prese con l’adolescenza di Sofia e l’infanzia di Mia. Il loro mantra: ovunque sarete, noi saremo con voi!



Giorgia Palmas e Filippo Magnini da Diletta Leotta raccontano com'è nato il loro amore

Filippo Magnini: “Ci eravamo lasciati entrambi e perdevamo tempo in altre attività (sorride; ndr) fino a quando non è arrivato il momento giusto. Io avevo un amico in comune con lei.”

Giorgia Palmas: “E anche con Diletta!”

Diletta Leotta: “E chi è?”

Filippo Magnini: “Ale Martorana.”

Diletta Leotta: “Ma dai! Ma lo sai che in qualche modo lui c’entra anche con Loris?”

Giorgia Palmas: “Lui è cupido!”

Filippo Magnini: “Io ero da lui per fare un vestito e gli chiedo di presentarmi Giorgia, perché aveva tutte le caratteristiche della donna che piace a me: mora, le forme giuste.”

Diletta Leotta: “Intelligente, simpatica…”

Filippo Magnini: “Quello non potevo saperlo ancora però volevo scoprirlo! Io sono onesto, poteva anche succedere che conoscendola mi risultasse poi antipatica, non ci fosse feeling, però a livello estetico… è proprio lei.”

Diletta Leotta: “Io apprezzo l’onestà di Filippo.”