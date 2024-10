Grande Fratello, chi è Maica Benedicto che entra nella casa dal Gran Hermano. Due concorrenti italiani volano in Spagna. Gf news e anticipazioni

Grande Fratello, Maica Benedicto entra nella casa dal Gran Hermano. Due concorrenti italiani volano in Spagna. Gf news e anticipazioni

“Grande Fratello” torna in onda su Canale 5 in prima serata lunedì 21 ottobre in prima serata. Nuovo appuntamento del reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco nello studio del Gf ci saranno Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Grande sorpresa nella puntata: dal Gran Hermano a GF, ci sarà una vera e propria contaminazione tra i due reality con "scambio" di concorrenti. La modella Maica Benedicto, concorrente del reality iberico, varca la Porta Rossa del programma Mediaset. Chi saranno, invece, i due concorrenti italiani che voleranno in cambio in Spagna?

💥 REACCIÓN de MAICA a la NOTICIA de irse a #GrandeFratello



LISTA PARA CONQUISTAR EL MUNDO 👏🏽❤️ #GHDBT7 pic.twitter.com/mz0kNY6K0L — not misa 🫧 (@notmisax) October 20, 2024

Grande Fratello, televoto ed eliminazioni: chi uscrà dalla Casa?

L'intensa storia di Lorenzo Spolverato, che racconterà le difficoltà affrontate durante la crescita nella periferia di Milano. Per lui forti emozioni che culmineranno con l'arrivo della mamma Cristina.

Nel corso delle settimane il rapporto tra Yulia Bruschi e Giglio sta diventando sempre più intenso. Come si evolverà?

Nel corso della serata Jessica sarà la protagonista di un momento molto divertente. Infine, spazio all'esito del televoto.

Chi verrà salvato tra Amanda, Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta e Yulia Bruschi?

Chi è Maica Benedicto, dal Gran Hermano al Grande Fratello

Maica Benedicto - concorrente del Gran Hermano - entra nella Casa del Grande Fratello. Nata a Cartagena (Murcia), ha 25 anni, è laureata in chimica industriale e lavora come rappresentante farmaceutica anche se si sta affermando sempre più sui social come influencer e nel mondo dello spettacolo. Nel 2022 è stata eletta Miss Turismo Spagna diventando rappresentante del turismo spagnolo nello Sri Lanka. Parla italiano, dopo aver vissuto a Milano per due mesi lavorando come modella.



Ora Maica Benedicto inizia la sua avventura nel Grande Fratello: “Voglio ringraziare chi mi ha scelta per aver reso possibile il mio ingresso al Grande Fratello, l’intero team dietro questa grande macchina, ma soprattutto ringrazio il pubblico, perché i telespettatori sono il motore di tutto ed è grazie a loro se questa trasmissione va avanti”.