Grande Fratello Vip, Coronavirus: Adriana Volpe lascia. Ora chiudete lo show

Il Grande Fratello Vip 4 perde una delle sue protagoniste più amate e popolari, Adriana Volpe. In lacrime, la presentatrice ha comunicato ai suoi coinquilini la decisione di lasciare la casa dopo aver ricevuto notizie non confortanti dai propri familiari - notizie inerenti con ogni probabilità al Coronavirus.

Auguriamo ad Adriana tutto il bene possibile, pregando che tutto possa sistemarsi per il meglio e non speculiamo oltre sulla sua vicenda personale, offrendole ovviamente tutta la nostra solidarietà. Ma ci chiediamo se non sia il caso di chiudere i battenti della trasmissione, che sta di fatto impedendo agli occupanti della casa di conoscere appieno la situazione in cui versa l'Italia, con bollettini giornalieri di morti e contagiati e, di fatto, il lockdown del Paese.

Che senso ha, e non è forse un atto di sadismo, tener "prigionieri" i protagonisti, che non possono ovviamente capire - dall'atmosfera protetta e ovattata di una finta casa ricostruita in uno studio televisivo e dagli scampoli di notizie che sono tenuti a dare gli autori - la gravità dell'emergenza italiana?

Che Mediaset si metta una mano sulla coscienza e prenda una decisione assennata, rimandando i coinquilini nelle loro case, dai loro cari, dai loro familiari in questo momento terribile per il nostro Paese.