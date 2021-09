Huawei annuncia Next-Image Awards 2021. Il contest di fotografia da smartphone

Huawei annuncia il NEXT-IMAGE Awards 2021, la nuova edizione del contest di fotografia da smartphone che dal suo debutto nel 2017 ha visto oltre 2 milioni di partecipanti. Fotografi professionisti, ma non solo. Appassionati, visual storyteller, gli utenti da tutto il mondo potranno inviare i loro scatti fotografici ispirati al tema Better Together, da sempre motivo portante del contest internazionale, e vincere uno dei numerosi premi in palio, assieme a una somma in denaro fino a 10.000 dollari. I vincitori avranno anche la possibilità di trasformare i loro scatti in wallpaper e condividerli su Huawei Temi mostrando il proprio talento a tutti gli utenti mondiali, che potranno anche acquistarli decidendo personalmente il prezzo.

La giuria

La giuria 2021 è formata da un team internazionale di esperti di fotografia, tutti con un background diverso. Reuben Krabbe, fotografo canadese di sport estremi, Karen Smith, rinomato critico d'arte del Regno Unito, Olivier Chiabodo, produttore radiofonico e televisivo francese, Liu Heung Shing, fotografo vincitore del Pulitzer e fondatore del Centro di fotografia di Shanghai, Lin Haiyin, uno dei vincitori dell’edizione 2020 del Next-Image Awards, Yu Guoming, professore della Scuola di Giornalismo e Comunicazione della BNU e Li Changzhu, Vice Minister of the Consumer Strategy Marketing Dept at the HUAWEI Consumer Business Group. Completa la giuria l’italiano Stefano Federici che ha vinto l’edizione 2019 con una serie di scatti in bianco e nero dedicati alla moglie Ana.

Dieci categorie nella nuova edizione

A differenza di altri contest fotografici che prevedono un vincitore assoluto, NEXT-IMAGE Awards 2021 premia diversi partecipanti che propongono punti di vista differenti, da prospettive e in condizioni di luce mai uguali, per svelare le tante forme in cui la bellezza si esprime. Con l’obiettivo di mantenere sempre vivi l’interesse e la curiosità per questa iniziativa, il NEXT-IMAGE Awards 2021 include 10 categorie distinte, ognuna delle quali permette di sfruttare specifiche caratteristiche dei device Huawei per raccontare storie originali e avvincenti attraverso fotografie e video. Gli smartphone Huawei offrono performance di alta qualità nell’utilizzo dello zoom e in condizioni di scarsa illuminazione.

Ritratti

La fotografia di ritratto racconta e documenta storie e vicende umane più di quanto possano fare le parole. Che si tratti di un autoritratto, del ritratto di una persona cara o di un modello, Huawei ti invita a proporre i tuoi scatti migliori.

Bianco e nero

Le immagini monocromatiche permettono di concentrarsi sui soggetti, le forme e la composizione senza farsi distrarre dai colori. Usa la tecnica del bianco e nero per creare uno scatto unico e valorizzarne il contenuto e la sua bellezza.

Video-story

Gira un filmato di 15 minuti, o meno, per esprimere la tua creatività e condividere la tua storia attraverso immagini in movimento. Diventa regista e crea un capolavoro cinematografico da mostrare al mondo.

Foto-story

A differenza delle altre categorie che permettono di caricare solo una singola foto, in questa ne puoi proporre una selezione (da un minimo di 3 fino a un massimo di 9) per esprimere emozioni, raccontare una storia, documentare cambiamenti o nuove tendenze.

Snapshot

La fotografia dà la possibilità di vivere ogni momento per catturare istanti e scene ben precisi. Crea un’istantanea per raccontare una storia intensa o immortalare per sempre un ricordo importante.

Grandangolo

Solitamente le fotografie realizzate con lo zoom risultano sfocate o di bassa qualità, ma non è il caso dei device Huawei. Usa il tuo grandangolo, metti a fuoco i dettagli importanti e otterrai scatti zoomati perfettamente nitidi.

Scatti a distanza

Gli obiettivi grandangolari permettono ai fotografi di avvicinarsi il più possibile al soggetto senza escludere elementi importanti sullo sfondo. Usa le tue capacità di fotografo mobile per realizzare scatti che diano la sensazione di assistere in prima persona alla scena e non attraverso l’obiettivo di una fotocamera.

Scatti notturni

Grazie alla potenza dell'AI, gli smartphone Huawei permettono di fotografare straordinarie scene notturne senza ricorrere al flash. Esprimi il tuo talento e la tua creatività per realizzare uno scatto notturno indimenticabile.

Super Macro

Nella fotografia, come nella vita, i piccoli dettagli sono importanti. Sperimenta soggetti e tecniche di fotografia diversi sfruttando la capacità della fotocamera di cogliere da vicino piccoli elementi.

Salve, vita!

Gli smartphone Huawei garantiscono immagini di qualità nitide e piene di vitalità. Mostra tutta la vivacità dei colori attraverso la fotocamera del tuo smartphone.

Inoltre, dal 15 settembre fino al 21 novembre, Huawei lancerà un concorso a premi locale. Ogni due settimane una giuria locale nominerà il vincitore di due diverse categorie per il Next-Image 2021 Community Italia, l’edizione italiana del contest internazionale: fino al 26 settembre Ritratti e Bianco e Nero; fino al 10 ottobre Video-Story e Foto-Story; fino al 24 ottobre Snapshot e Scatti a distanza; fino al 7 novembre Grandangolo e Scatti notturni e, infine, fino al 21 novembre SuperMacro e Salve, vita! Per i partecipanti, in palio HUAWEI nova 8i e HUAWEI MateView GT.

I premi

I NEXT-IMAGE Awards 2021 di Huawei incoraggiano gli appassionati di fotografia a dare sfogo alla loro creatività. Grazie alla loro ispirazione artistica, i partecipanti hanno l’opportunità di vincere premi incredibili, tra cui HUAWEI nova 8i, HUAWEI MateView GT, HUAWEI Watch 3 e somme in denaro fino a 10.000 dollari.

Primo Premio Fotografo dell'anno (3 vincitori) NEXT-IMAGE Creation Fund di 10.000 dollari Certificato di riconoscimento elettronico

Vincitori di categoria (27 vincitori) NEXT-IMAGE Creation Fund di 1.000 dollari Certificato di riconoscimento elettronico

Secondi classificati (30 vincitori) HUAWEI Watch 3 Certificato di riconoscimento elettronico

Student Focus Award (10 vincitori) NEXT-IMAGE Creation Fund di 1.000 dollari Certificato di riconoscimento elettronico

Vincitori del concorso a premi local eHuawei Community Italia (10 vincitori) HUAWEI nova 8i HUAWEI MateView GT



Lo Student Focus Award è una nuova categoria introdotta quest’anno aperta agli studenti tra i 18 e i 24 anni per affermare l'impegno di Huawei nel promuovere e sostenere la creatività dei giovani. Huawei è sempre alla ricerca di nuove occasioni per coinvolgere il proprio pubblico e, dopo aver riscontrato un aumento del numero di giovani candidati, con circa il 40% di età compresa tra i 18 e i 24 anni lo scorso anno, ha deciso di riservare un premio alle nuove generazioni di creativi. I talentuosi vincitori dello Student Focus Award un NEXT-IMAGE Creation Fund di 1.000 dollari che li aiuterà a continuare a coltivare il loro talento artistico.

Come partecipare e fino a quando

I candidati possono iscriversi tramite l’app disponibile su HUAWEI AppGallery, il marketplace proprietario di Huawei che conta oggi 134.000 app integrate in HMS Core, oppure consultare l'homepage del contest e inviare le proprie immagini direttamente. In alternativa, ci si può candidare tramite HUAWEI Community, il luogo virtuale di incontro di tutti i fan Huawei alla ricerca di news, aggiornamenti, consigli e guide per utilizzare al meglio il proprio device, che ha superato i 600 mila iscritti. Il termine ultimo per le iscrizioni è il 30 novembre 2021.