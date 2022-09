IAA Italy, Marianna Ghirlanda nominata presidente per il biennio 2022-2024

IAA Italy, Marianna Ghirlanda nominata presidente

L’Assemblea dei soci del Capitolo Italiano di IAA Italy - International Advertising Association, la più rilevante community internazionale di leader del marketing e della comunicazione a livello mondiale, ha eletto il nuovo Consiglio Direttivo che ha nominato gli Organi per il biennio 2022-2024. Marianna Ghirlanda, CEO di DLV BBDO, è il nuovo Presidente. Eletti: Andrea Cioffi e Marco De Angeli rispettivamente alla carica di Vicepresidente Vicario e Vicepresidente, Debora Magnavacca, Segretario Generale e Venanzio Camarra, Tesoriere. Stella Romagnoli confermata Executive Director.

Il nuovo Consiglio Direttivo, che avrà il mandato fino al 30 giugno 2024, è composto da: Andrea Cioffi, Rosella Serra, Marco De Angeli, Gaetano Di Giuseppe, Davide Baldi, Cristiano Cominotto, Marianna Ghirlanda, Debora Magnavacca, Marina Guida, Venanzio Camarra e Francesco Cibò. Da Statuto, ai 11 Consiglieri votati, si aggiunge Alberto Dal Sasso, in qualità di Past President.

Eletto anche il Collegio dei Probiviri composto da: Giovanna Maggioni, Presidente Audioutdoor, Matteo Cardani, General Manager Marketing PubliItalia ‘80, Raffaele Pastore, General Manager UPA. Arturo Leone, Partner and Of Counsel Bird & Bird Studio Legale, riconfermato alla carica di Revisore dei conti.

“Sono stati cinque anni intensi di lavoro insieme ad un team fantastico di consiglieri in rappresentanza di realtà importanti nella nostra industry ed uno staff incredibilmente professionale e motivato - commenta Alberto Dal Sasso, Past President IAA Italy - Abbiamo riportato IAA dove secondo me doveva essere, al centro della industry media, quasi decuplicando il numero degli associati, portando aziende, agenzie, editori, OTT e stimati professionisti del settore pronti a credere e lavorare insieme in Associazione affrontando temi importanti con spirito indipendente e sempre con un indirizzo internazionale. Dopo due mandati, il massimo previsto dallo Statuto, lascio la Presidenza in buone mani, certo che il Capitolo Italiano di IAA continuerà nella via tracciata, ed auguro alla nuova Presidente, ed al nuovo Consiglio un buon lavoro e i migliori risultati per il prossimo biennio IAA”.

“Sono particolarmente onorata di essere parte di un consiglio così prestigioso, rappresentativo della nostra industry e pieno di energia – commenta Marianna Ghirlanda, neoeletta Presidente di IAA Italy - Il lavoro fatto e i traguardi raggiunti negli ultimi cinque anni sono stati straordinari e auspico che nei prossimi due riusciremo a dare continuità e far crescere ulteriormente l’associazione, sia in associati che in autorevolezza. I temi che mi sono più cari e che credo siano propri del DNA di IAA sono: internazionalizzazione, giovani e cultura della comunicazione".