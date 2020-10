Il digitale: dal prodotto all'interazione con il consumatore

Secondo la piattaforma globale di autenticazione di brand e leader nel settore dei prodotti connessi dal 2006, Certilogo, "solo quando la digitalizzazione dei prodotti prevede a priori l'interazione con il cliente finale, e non solo la raccolta e lo scambio di informazioni di filiera, i brand possono generare un ritorno sull'investimento all'altezza delle migliori aspettative".

La digitalizzazione per i marchi della moda, come riporta Italia Oggi, deve quindi essere concepita includendo il consumatore stesso, come un iter prodotto-utente in cui dalla materia prima di partenza si giunge al cliente finale. "I prodotti connessi infatti" spiegano da Certilogo, "generano preziose informazioni sui clienti esistenti e potenziali durante tutto il ciclo di vita di un capo, dall'acquisto al noleggio e alla rivendita. Un'opportunità di engagement unica in un'infrastruttura digitale".