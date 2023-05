Iliad down, problemi alla rete e alle chiamate in tutta Italia. Cosa succede

Iliad non funziona, problemi in tutta Italia. Che cosa dice l'azienda

Iliad non funziona. Dalle 14.30, in tutta Italia, molti utenti stanno segnalando problemi alla rete dati e alla linea telefonica. Come indica "Downdetector", piattaforma online di Ookla che fornisce agli utenti informazioni in tempo reale sullo stato di vari siti web e servizi, i problemi sembrano esserci a macchia di leopardo un po' ovunque, da Milano, Bologna, Torino, Venezia, Roma, Perugia a Bari e Napoli. Secondo quanto si apprende, la linea di Iliad ha avuto un guasto e i tecnici sono già al lavoro per risolvere il problema. I disservizi sono emersi nel pomeriggio con un picco di segnalazioni nell'ultima ora.