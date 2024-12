Influencer, Italia terza in Ue: un mercato che vale 4 mld. Il top? Non è Chiara Ferragni

Influencer, in Italia sono tantissimi. I numeri e il giro d'affari (domina Instagram)

L'Italia è sul podio nella classifica del numero di influencer in Europa. Questa speciale graduatoria la guida la Spagna seguita dal Regno Unito. Per il nostro Paese si calcola un giro d'affari da 4mld con Instagram a farla da padrone, seguono ma molto distaccati TikTok e Youtube. In tutto sono 33mila i lavoratori impegnati, di questi 18mila occupati a tempo pieno su questo specifico business. Ma le persone coinvolte (compreso l'indotto) sarebbero 50mila. Questi dati arrivano dal Rapporto I-Com 2024, presentato oggi in un convegno organizzato da AICDC, l’associazione italiana dei content creator digitali. I ricavi medi annui - stando al rapporto e lo riporta La Repubblica - ammontano a 84.028 euro, quasi tre volte un salario medio italiano. Ma bisogna distinguere tra un gran numero di professionisti con entrate medio-basse e una cerchia ristretta di star che guadagna oltre 1,6 milioni di euro l’anno.

Gli influencer hanno appena ottenuto un codice Ateco su misura. Le entrate dipendono dal numero di followers: si parte da almeno 10 mila, fino a 49 mila. La soglia dei 10 mila followers viene individuata da I-Com come lo spartiacque tra i professionisti e chi crea contenuti sui social per diletto. Questa fascia, al di sotto dei 50 mila followers, che raggruppa il numero più ampio di creatori di contenuti digitali, si assicura anche la quota maggiore dei guadagni, il 34%, equivalente a 1,38 miliardi di euro, una cifra che però va divisa per un gran numero di professionisti. Va molto meglio invece alla seconda posizione, quella occupata da chi vanta oltre un milione di followers, pochi influencer molto noti che insieme guadagnano 931 milioni di euro, il 23% dei guadagni totali della categoria.

La classifica dei 10 italiani più seguiti

Domina Khaby Lame, la sua pagina è arrivata a oltre 82mln di follower, il secondo è Fabrizio Romano, il giornalista esperto di calciomercato con 32mln. Completa il podio Chiara Ferragni, in calo dopo il Balocco-gate, ma seguita ancora da 28,7mln di persone. Quarta piazza per l'imprenditore influencer Gianluca Vacchi (22,5mln). Poi c'è Valentino Rossi a quota 16,2mln, tallonato da Carlo Ancelotti a quota 15,8mln. Seguono l'attore e cantante Michele Morrone, noto per il film erotico 365 giorni. Completano la top ten Fedez con 14,2 mln, Mario Balotelli a quota 12,2mln e Gianluigi Buffon con 11,3mln.