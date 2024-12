Report manda in onda un audio privato di Sangiuliano e la moglie: si valuta il danno di immagine per la Rai. Cartellino giallo a Ranucci

Report, scoppia il caso per gli audio rubati tra Sangiuliano e la moglie. Ma non trema solo Ranucci...

Nuova bufera sulla trasmissione di Rai3 Report per quel servizio mandato in onda domenica scorsa con l'audio della conversazione privata tra l’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e la moglie Federica Corsini, registrata di nascosto da Maria Rosaria Boccia, la presunta ex amante di Sangiuliano. Il re dei critici televisivi Aldo Grasso non ha usato mezze misure: "Non è giornalismo, quella è spazzatura". E anche i vertici di Viale Mazzini non hanno gradito a tal punto che il neo ad Giampaolo Rossi - riporta Il Corriere della Sera - sarebbe pronto ad ammonire il conduttore Sigfrido Ranucci, una sorta di avvertimento per fare in modo che simili episodi non si ripetano.

Ma le pesanti critiche della dirigenza Rai questa volta - prosegue Il Corriere - non sarebbero state rivolte soltanto nei confronti di Ranucci, ma anche verso il direttore dell’Approfondimento, Paolo Corsini, che ha supervisionato la puntata. A Corsini spetta il controllo editoriale delle trasmissioni che fanno parte della sua direzione. La puntata di Report sarebbe stata vista la sera prima della sua messa in onda, senza che il dirigente abbia sollevato rilievi tali da comportare un uso diverso della registrazione.

Secondo i vertici Rai, Corsini avrebbe mancato di chiedersi se quella telefonata privata aveva davvero una valenza pubblica tale da consentirne la pubblicazione. La conclusione dei dirigenti di Viale Mazzini - conclude Il Corriere - è che la messa in onda della registrazione avrebbe procurato al servizio pubblico un "danno d’immagine", esponendo inoltre Federica Corsini, moglie di Sangiuliano (una giornalista Rai), alla gogna mediatica.