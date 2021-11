Innovazione digitale, allo IAB Forum il workshop di Italiaonline

Digitale, al via la 19sima edizione del Forum IAB: da giovedì 18 novembre il workshop di Italiaonline

Torna, dal 16 al 19 novembre, lo IAB Forum, il più importante appuntamento italiano sull’innovazione digitale, arrivato alla diciannovesima edizione. Quest’anno, fisico e digitale si incontrano in un format ibrido che unisce ospiti italiani e internazionali: la prima giornata si aprirà sul palco del Superstudio a Milano, a cui seguiranno collegamenti in diretta da ambienti virtuali. Il tema di questa edizione 2021 di IAB Forum è “Back to humans”, per raccontare – come sottolineato dagli organizzatori – l’importanza delle persone in quanto vere e uniche protagoniste della trasformazione digitale.

Perfettamente in tema è il workshop a cura di Italiaonline, che come più grande internet company italiana è presente come sempre a IAB Forum tra le aziende partner. Il workshop Italiaonline, dal titolo “Dati e advertising, il mix vincente”, sarà in live streaming giovedì 18 novembre alle ore 10, condotto da Massimo Crotti, direttore iOL Advertising (la concessionaria di digital advertising di Italiaonline) e Domenico Pascuzzi, direttore Publishing, la divisione che cura tutte le properties di Italiaonline, dai portali Libero e Virgilio ai siti tematici da DiLei a QuiFinanza, da SiViaggia a Virgilio Motori.

Nel corso del workshop, i due manager illustreranno la combinazione essenziale tra l’importanza di possedere dati e il saperli leggere in modo strategico, per fornire le migliori soluzioni ai clienti. Non basta, infatti, l’enorme numero di dati a cui oggi è possibile accedere, ma occorre sempre più la componente umana che sappia sfruttare i dati in modo qualitativo, ed è ciò che Italiaonline è in grado di fare con i suoi e le sue industry manager, che seguono ogni categoria di clienti in base alla loro tipologia, dal lusso al pharma, dall’automotive al food.

A questo link è possibile iscriversi al workshop Italiaonline: https://www.iabforum.it/workshop/italiaonline

Ricordiamo che tutti gli oltre 60 workshop di IAB Forum sono accessibili acquistando il biglietto “networking” sul sito dell'evento, a questo link: https://registration.iabforum.it/