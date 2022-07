Instagram down oggi, migliaia di segnalazioni: cosa succede

Instagram down oggi, migliaia di segnalazioni da parte degli utenti

Instagram down. Quasi 25mila segnalazioni di malfunzionamento per il social network sono state inviate al sito Downdetector a cominciare dalle 22 per toccare il culmine poco prima delle 23. Il malfunzionamento riguarda la app (78% segnalazioni), ma anche il caricamento della pagina e il login. L'hashtag #instagramdown è diventato trending topic su Twitter, primo fra le tendenze mondiali e italiane.

Instagram down, che cosa è successo

Giornate nere per i social media: ieri Twitter, oggi Instagram. Non è infatti la prima volta che Instagram o altri social del gruppo Meta, come anche Facebook, registrano problemi o bug di sistema. Probabilmente si tratta di un malfunzionamento momentaneo che verrà risolto in breve tempo. Ma per il momento in tanti restano senza la possibilità di accedere a Instagram.