Jason Momoa è brand ambassador NUII e protagonista del nuovo spot. Video

Jason Momoa ambasciatore di Nuii per la campagna pubblicitaria 2024 (televisione, affissioni, stampa, digital e social). L'attore celebre per film come “Aquaman”, “Game of Thrones” e “Dune”, ha annunciato su Instagram la partnership con il brand internazionale di gelati. Nel video sul suo profilo ci sono dei dietro le quinte dello spot tv, con la star del cinema mondiale che cammina lungo una spiaggia da sogno gustando un Nuii Caramello Salato e Noci Macadamia Australiane.

Lo spot pubblicitario andrà in onda nelle prossime settimane sulle principali emittenti televisive in Europa e nel Balcani. Jason Momoa nell'adv chiederà agli spettatori: “Pronto per la prossima avventura?” (payoff del marchio “Scegli la tua prossima avventura”)



“Siamo lieti di accogliere Jason Momoa nella famiglia Nuii”, ha affermato Giuseppe Fascia, Group Marketing Manager Nuii (Froneri). "La sua passione per i viaggi, l'avventura e l'ambiente si collega alla missione del nostro marchio, ovvero quella di portarvi in ​​un luogo un po' più selvaggio rispetto a quello quotidiano con i nostri gelati. Siamo quindi entusiasti delle possibilità che questa partnership offre e attendiamo con impazienza l'incredibile impatto che creeremo insieme".

La campagna di Jason Momoa andrà in 14 Paesi, in primis l'Italia, ma anche Francia, Regno Unito, Germania, Austria, Svizzera, Spagna, Portogallo, Polonia, Grecia, Bulgaria, Romania, Serbia e Macedonia del Nord.