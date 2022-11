L'ascesa dell'Influencer Marketing. Gli italiani conquistati dalle star social

Gli italiani seguono in media 18 influencer, 8 su 10 si ispirano a loro per un acquisto

Secondo una ricerca gli italiani si fanno ispirare dagli influencer per gli acquisti e ne seguono in media 18, anche con meno di 1 milione di follower su Instagram, lo studio è a cura di Bva Doxa. Le doti più apprezzate sono la trasparenza e l'ironia.

L’influencer marketing è un comparto che in Italia vale ormai quasi 300 milioni e solo nell’ultimo anno ha registrato una crescita dell’8%. Numeri che lo rendono un settore a cui le aziende devono prestare attenzione per capire quanto siano efficaci nel guidare le persone all’acquisto dei prodotti sponsorizzati, cosa sia apprezzato dai consumatori e quali siano i rischi e le potenzialità per la propria comunicazione.

A queste domande ha cercato di dare una risposta lo studio "Follower e influencer: quale relazione possibile?" che Bva Doxa ha presentato alla prima edizione di Influence Day, l’evento dedicato al mondo degli influencer, ideato da FLU (business unit di Uniting Group) e patrocinato dal Comune di Milano, che si è svolto il 10 novembre.

Gli italiani seguono in media 18 influencer

L’analisi ha coinvolto 1.000 utenti di Instagram e follower di almeno un influencer o personaggio famoso. I dati hanno evidenziato che ciascun utente segue in media 18 influencer, di cui due terzi sono influencer italiani e un terzo stranieri. Il 53% segue middle influencer, con un numero di follower tra i 500mila e 1milione di follower e il 15% i micro influencer, con follower sotto la soglia di 500 mila. Il 32% segue profili con oltre 1milione di follower.

Se i giovanissimi sono più vicini ai personaggi molto noti, i middle influencer hanno un seguito più forte tra i 25-44enni.

Il rapporto tra influencer e follower è costruito all’insegna della condivisione di un interesse e alimentato dal coinvolgimento e dall’interazione. Il 55% considera importante il coinvolgimento dei follower. Particolarmente apprezzato l’engagement dal target femminile 58% e dai follower dei micro influencer (59%). Agli influencer con un numero di follower più ristretto è riconosciuto l’avere contenuti più interessanti (65%) e genuini (51%), oltre a dare la sensazione di un rapporto più diretto sono in grado di stabilire connessioni personali autentiche con chi li segue (28%).

Si lasciano ispirare dagli influencer per gli acquisti

L’83% dichiara che il post dell’influencer è il punto di partenza per un successivo acquisto. Il 62% apprezza le sponsorizzazioni riconoscendole come un modo per conoscere di più sui prodotti e scoprirne di nuovi o di nicchia.

Il 68% dichiara di aver acquistato almeno una volta prodotti o servizi perché li ha visti sui social, di cui un 13% dichiara di farlo ‘spesso’. Tra i più giovani, 18-34anni, la quota di chi ha acquistato grazie ad un post sui social cresce al 72%.

Nel parlare di brand i follower si aspettano gli influencer siano trasparenti (per il 40% degli utenti). Per 3 su 10 (32%) è importante anche la competenza, tratto particolarmente indicato dai follower over 35enni e riconosciuto ai micro influencer, nonché dimostrarsi autentici/spontanei (30%).Per i giovani 18-34enni da non trascurare la presenza di ironia e divertimento.