La prof del corsivo "caccia" i politici da Tik Tok: "Qui non prenderete voti"

Tik Tok, la prof Elisa Esposito: "Non funziona qui la politica"

La "professoressa" di Tik Tok mette i politici dietro alla lavagna. Elisa Esposito, 1 mln di follower sul social grazie alla parlata in corsivo, spiega ai vari Berlusconi, Salvini, Renzi, Meloni e Calenda che si sono avventurati sulla piattaforma dei giovani che quella non è la strada giusta per prendere voti.

"Qui - spiega la prof del corsivo su Repubblica - funzionano solo balletti e canzoni. Qualche tempo fa ho fatto un discorso sulla Meloni, è successo un casino. Avevo ripetuto in corsivo il suo discorso famoso...". Cioè "Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana”.

Un consiglio, però, ai neo-tiktoker calati dall’agone politico - prosegue Repubblica - lo dà: "I giovani su Tik Tok non li stanno a guardare, lo usano solo per intrattenimento. Tornino alla televisione. Non c’è speranza nemmeno per chi, come Calenda, parla di libri: "Discutere di cose serie non funziona. Gli unici video che vanno virali su Tik Tok sono balletti e canzoni, oltre alle categorie, come la cucina o il make up. La politica proprio no. È una battaglia persa".