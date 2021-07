La Serie A di calcio femminile dal prossimo anno in chiaro su La7

La Serie A femminile approda in chiaro, per i prossimi due anni, su La7, La7d e La7.it. Anche la Coppa Italia e la Supercoppa italiana, per le edizioni 2021/2022 e 2022/2023, grazie all'accordo con la FIGC, passano alla tv del gruppo Cairo Communication. Il Campionato di Serie A prenderà il via da sabato 28 agosto con la messa in onda in esclusivadi una partita per ciascuna giornata del torneo. Nel biennio verranno trasmessi, come anticipato prima, anche altri due eventi sportivi di eccellenza: le Semifinali e la Finale della Coppa Italia e della Supercoppa italiana, per un totale di 28 incontri a stagione. Il Network La7 porterànelle case degli italiani il grande calcio al femminile non solo quindi trasmettendo i match ma con un palinsesto dedicato, con highlights, approfondimenti e la propria squadra di voci, volti e professionisti pronti a raccontare tutte le emozioni di un grande evento che dal prossimo anno vedrà la partecipazione di molte squadre professionistiche.