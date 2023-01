Lapo Elkann debutta su TikTok: "Bello iniziare l'anno da sobri"

Lapo Elkann sbarca su TikTok: "Che meraviglia iniziare l'anno da sobri"

Nemmeno Lapo è riuscito a resistere alla TikTok-mania. Il nipote dell'avvocato Gianni Agnelli e fratello di John Elkann sbarca finalmente sulla piattaforma di video brevi più famosa del mondo. Il debutto è arrivato nei primi giorni dell'anno nuovo e Lapo saluta i suoi fan facendo i suoi migliori auguri per il 2023.

L’imprenditore, che ha disattivato il suo account Instagram mentre è ancora molto attivo su Twitter, si mostra in quella che ha tutta l’aria di essere una località esotica. "Questo è l'anno della svolta per tanti di noi", dice Lapo. "Dobbiamo guardare il 2023 come un anno positivo, dove faremo grandi cose".

Lapo Elkann su TikTok: "State attenti, non guidate dopo aver bevuto"

Ma quello apparso su TikTok è un Lapo diverso, nuovo. Infatti, Lapo si è lasciato alle spalle un passato difficile. Niente più hotel 5 stelle, macchine di lusso e mete da sogno sui suoi social. Il nuovo Lapo si rivolge ai follower chiedendo cosa rappresenti per loro la parola “libertà” mentre “vediamo ragazze picchiate e gente brutalizzata in paesi come l’Iran e in tanti altri”. Quindi a fine 2022, in costume e cappello di lana, si rivolge ai giovani: “State attenti per strada, non fate ca***te, non guidate avendo bevuto e state attenti”.