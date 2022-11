Le Iene con Mammucari-Rodriguez: le anticipazioni di martedì 1 novembre

Le Iene, ecco tutte le anticipazioni della puntata di stasera martedì 1 novembre

Belén Rodríguez e Teo Mammucari si preparano per una nuova puntata de Le Iene, il programma clou del martedì sera di Italia 1, giunto ormai alla quinta stagione. Tanti i temi che verranno affrontati nella puntata dell'1 novembre. Prima fra tutti spiccherà, come rivela il sito LiberoNews, l’intervista realizzata da Gaston Zama al regista Premio Oscar Oliver Stone, visto alla recente 79ª edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia con il documentario Nuclear. Ma non solo. Nella puntata di oggi, martedì 1 novembre, torneranno sul piccolo schermo due grandi casi di cronaca nera: il delitto di Yara Gambirasio e quello di Garlasco.

Le Iene, da Yara a Garlasco: tutta la cronaca nera nella puntata di martedì 1 novembre