Le migliori app per prendere appunti per scopi diversi

App per prendere appunti: le migliori applicazioni da scaricare per prendere nota e creare liste sia su Android che su iPhone

Tutti noi, probabilmente, ci affidiamo al nostro iPhone o al nostro smartphone per prendere appunti in classe, al lavoro o durante le riunioni più importanti. Ma con così tante app per prendere appunti tra cui scegliere, quali dovremmo utilizzare? Qual è la migliore per uno scopo specifico? Difficile dare una risposta definitiva. C'è chi ama Google Keep, chi preferisce affidarsi a software che vadano oltre la suite di Google. Proviamo a scoprire quali sono alcune delle migliori, quelle app che semplificano la vita e di cui non potremmo più fare a meno.

Le migliori app per prendere appunti

Partiamo da Evernote, una delle app preferite da studenti e professionisti perché estremamente versatile. Puoi usarla per prendere appunti, registrare audio e persino scansionare documenti. Tra le soluzioni a nostra disposizione non solo è una delle più complete, ma anche delle più semplici da utilizzare.

Se devi appuntarti qualcosa o disegnare diagrammi durante una riunione, dovresti invece usare un'app che abbia anche una funzione di disegno, come Notability. Questa app, disponibile per iOS e macOS, ha anche un registratore audio integrato, quindi permette di registrare la riunione e prendere appunti allo stesso tempo

C'è poi Note, app che è preinstallata sull’iPhone. perfetta per prendere rapidamente appunti in movimento. E non vanno dimenticate alternative come OneNote, disponibile anche per Android, oppure una delle tante applicazioni per tracciare delle liste di cose da fare, come Wunderlist o Todoist. Queste app ti consentono di aggiungere scadenze e promemoria alle tue attività e si sincronizzano anche con gli altri tuoi dispositivi in modo da poter accedere alla tua lista di cose da fare ovunque tu sia.

Indipendentemente dall'app per prendere appunti che scegli, assicurati di personalizzarla in base alle tue esigenze. Ad esempio, se sei uno studente, potresti voler aggiungere un elenco di controllo per tenere traccia dei tuoi compiti. Oppure, se sei un professionista, potresti voler creare un modello per le note della riunione. La conclusione di questo ragionamento è che la migliore app per prendere appunti è quella che funziona meglio per te. Quindi sperimentane diverse finché non trovi che più risponde alle tue esigenze.

Come prendere appunti in modo efficace

Quando si tratta di prendere appunti, non esiste un modo perfetto per farlo. Alcune persone preferiscono prenderli a mano, mentre altri trovano che digitarli sia più efficace. Ci sono pro e contro in entrambi i metodi e il modo migliore per capire cosa funziona per te è provare l'uno e l'altro.

Se scegli di affidarti ad app e software digitali, ecco alcuni consigli che potresti seguire: