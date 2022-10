Lorenza Pigozzi nominata a capo della comunicazione di Fincantieri

Fincantieri, Lorenza Pigozzi nominata nuova direttrice comunicazione e relazioni esterne

Lorenza Pigozzi è stata nominata a capo della comunicazione e relazioni esterne di Fincantieri. La manager lascia dunque la poltrona in Mediobanca. Tra i top manager nel mondo della comunicazione, Pigozzi, dopo alcune esperienze nel mondo della finanza in aziende come Lazard e Banca IMI, arriva in Piazzetta Cuccia nel 2001.

In Mediobanca arriva a rivestire diversi ruoli fino a diventare direttore comunicazione e relazioni istituzionali di Mediobanca nel 2013, gestendo la reputazione del brand anche a cavallo di due cambi di governance, oltre che durante la crisi del debito dell’Eurozona.

Per 6 anni consigliere di amministrazione di Che Banca! attualmente è consigliere di MIS – Mediobanca Innovation Services e di R&S in liquidazione (Ricerche e Studi è la società del gruppo che sviluppa studi economici e finanziari sulle imprese e sui mercati italiani), membro del Consiglio Direttivo di Upa, consigliere di amministrazione di Auditel.