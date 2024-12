Luca Bernabei (Lux Vide) nella Variety500 per il quarto anno consecutivo

Ufficiale la settima edizione di Variety500, la lista delle 500 figure più influenti dell’industria globale dell’audiovisivo, selezionate dal board editoriale di Variety. Luca Bernabei, CEO e produttore di Lux Vide, è stato incluso per il quarto anno consecutivo, a conferma degli obiettivi manageriali e aziendali raggiunti negli ultimi 12 mesi. Un riconoscimento condiviso con Jennifer Mullin, CEO del Gruppo Fremantle, e Andrea Scrosati, Group COO, CEO Continental Europe di Fremantle e Presidente di Lux Vide, anch'essi presenti nella Variety500. Sotto la sua guida, Bernabei ha trasformato Lux Vide, la casa di produzione di "Medici” e “Diavoli” e del recente “Sandokan” e “Costiera”, in una delle più importanti società di produzione italiana a livello internazionale.

Con oltre 1.300 ore di programmazione in prima serata al suo attivo, Lux Vide, società del gruppo Fremantle, continua a confermarsi tra i principali produttori di serie tv per Rai e per Mediaset. Ha all'attivo accordi con Netflix, Sky e con Amazon Prime.

Il 2024 è stato un anno particolarmente ambizioso per Lux Vide ricco di importanti novità, nonostante il periodo complesso dell’industria dell’audiovisivo: nuove tecnologie sui set, partnership inedite di co-produzione e modelli di sviluppo creativo pensati per il mercato globale.

Questo ulteriore traguardo è la conferma della decisione strategica di Bernabei di internalizzare l’intera catena del valore. E premia l'impegno, la visione e il talento dell'intera squadra di Lux Vide, rappresentando un riconoscimento significativo per i risultati raggiunti quest'anno, tra cui spiccano le due grandi co-produzioni internazionali: Costiera e Sandokan.

Lux Vide ha inaugurato la scorsa estate il suo settimo teatro di posa, raggiungendo oltre 7.000mq di superficie e diventando uno degli hub di produzione e post-produzione fra i più grandi, sostenibili e tecnologicamente avanzati in Europa ed è una delle prime realtà in Italia ad avvalersi dell’ultima frontiera nell’ambito dei VFX e della Mixed Reality. In particolare, negli studi proprietari della società a Formello, all’interno dello Studio 7(T7), è stato costruito ed installato un maestoso Ledwall dell’area totale di circa 300 metri frutto di sei mesi di progettazione. All'interno dello studio sono state girate anche alcune delle scene più salienti del colossal televisivo “Sandokan” il cui lancio è previsto nel 2025, arricchite da elementi di CGI (computer generated imagery) a 360°proiettati sul LED Wall, riprese cinematografiche “classiche”, attori e oggetti reali al 100% che si sono integrati dando origine a una realtà aumentata.

Nel 2022 Lux Vide è entrata a far parte del gruppo internazionale Fremantle. La società guidata da Andrea Scrosati ha infatti deciso di investire nella società della famiglia Bernabei, confermando la sua visione internazionale a lungo termine, con l’intento di creare una sinergia importante tra un team creativo di professionisti e un grande gruppo internazionale.

Luca Bernabei è amministratore dal 2013 di Lux Vide, fondata nel 1992 da Ettore e Matilde Bernabei (Fondatrice e Presidente Onorario di Lux). “Dagli story editor ai manager, dagli sceneggiatori ai registi, sono orgoglioso che il lavoro della grande famiglia della Lux sia riconosciuto internazionalmente. Non siamo solo un’azienda, ma un villaggio in cui ognuno fa la sua parte con dedizione, collaborando sinergicamente verso un obiettivo comune”