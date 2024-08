Selvaggia Lucarelli lascia il palco: "Trattata come una cretina". Cos'è successo con Nuzzi (video)

Lucarelli lascia il palco: "Trattata come una cretina". Cos'è successo con Nuzzi

Selvaggia Lucarelli ospite del Festival letterario del Premio Caccuri, in Calabria. La giornalista, autrice del libro Il vaso di Pandoro-Ascesa e caduta dei Ferragnez, era stata invitata come ospite della serata destinataria del premio. Ma quando sale sul palco non trova il giornalista Gianluigi Nuzzi, conduttore dell'evento con Vittoriana Abate.

"Dov'è Nuzzi? Sono l'unica che non presenta, lo trovo molto scortese... Ha intervistato assassini e condannati, e non intervista me?", dice Selvaggia Lucarelli chiedendo come mai Gianluigi Nuzzi non fosse ad accoglierla in qualità di conduttore della serata. Il motivo dell'assenza del conduttore di Quarto Grado non viene spiegato e Vittoriana Abate le chiede: "Tu hai dato il via all'inchiesta sul pandoro. Perché avevi questa forte antipatia per Fedez?".

"Questa è una domanda posta molto male. Che c'entra l'antipatia con un'inchiesta giornalistica? Non è il modo giusto di fare una domanda. Non è una questione personale...", replica Selvaggia Lucarelli. "Fatemi capire, io sono arrivata qui, il 9 agosto in Calabria, rinunciando alle mie vacanze, salgo su un palcoscenico felicissima, perchè erano anni che non venivo in Calabria e mi ritrovo il conduttore che non mi presenta e la conduttrice che descrive la mia inchiesta come una sorta di questione personale di antipatia. È un modo di svilire un lavoro di inchiesta che ha portato a una multa dell'Antitrust. Non capisco cosa c'entri Fedez"

Dopo l'uscita di scena di Selvaggia Lucarelli, Gianluigi Nuzzi è salito sul palco e ha rivelato il motivo per cui non ha presentato la giornalista: "Ho enorme rispetto per i miei figli e se io prima non ero su questo palco è perché ho enorme rispetto per i miei figli e chiunque manchi di rispetto a loro, io non ci parlo. E mi fermo qui, era il minimo sindacale fare quello che ho fatto: non stringere la mano a chi non stimo e non apprezzo", le dichiarazioni rilasciate alla platea.