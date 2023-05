Lucia Annunziata e l'alluvione in Emilia, la "donna di ghiaccio" si commuove

Alluvione Emilia, Lucia Annunziata si commuove in diretta tv per gli agricoltori di Ravenna. E poi rivela: "Lascerò la trasmissione ma completerò le puntate"

Non s'arresta l'emergenza maltempo in Emilia Romagna: nella notte ci sono stata numerosi allagamenti e nuove evacuazioni. La situazione è piuttosto grave soprattutto a Ravenna. La giornalista Rai, Lucia Annunziata, fresca di dimissioni dal piccolo schermo, ha deciso così di ospitare a Mezz'Ora in Più su Rai 3 Lino Bacchilega, direttore della coop di braccianti agricoli Cab Ter.Ra., che ha spiegato la situazione alquanto complessa in cui verte il territorio. La conduttrice è apparsa visibilmente toccata dal fatto che gli agricoltori hanno scelto di allagare i campi per far defluire le acque. "Per rimettere in piedi frutteti e vigneti, ci vorranno almeno cinque anni", ha spiegato Bacchilega.

Annunziata ha continuato l'intervista con la voce rotta dalla commozione. Prima dell'inizio della trasmissione, in collegamento con il Tg3, ha poi precisato che resterà in Rai fino alla fine della stagione. "Qualcuno ha sentito delle mie dimissioni ma voglio precisare che, secondo gli accordi con l'Azienda, lascerò questa trasmissione ma completerò la stagione andando avanti con le puntate fino a fine giugno".