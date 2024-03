Maria Caterina Marinaro è la nuova Chief Marketing Officer di Sportit

Maria Caterina Marinaro Chief Marketing Officer di Sportit

Maria Caterina Marinaro nuova Chief Marketing Officer di Sportit, azienda, fondata nel 2016 da Pasquale Scopelliti e Riccardo Maggioni che opera nel settore del turismo sportivo. La manager supervisionerà le strategie e le campagne di marketing dei 3 brand consumer della società: Snowit, Bikeit e Tribala, piattaforme dedicate a turismo invernale della montagna, cicloturismo e viaggi di gruppo organizzati.

Marinaro, insieme ad un team di sei giovani risorse, in particolare si occuperà della gestione, ottimizzazione e analisi delle campagne di web marketing, del monitoraggio dei KPI, della gestione del CRM e delle attività di marketing automation per migliorare sempre più la comunicazione con i clienti, delle collaborazioni i con partner esterni, assicurando sempre la coerenza con gli obiettivi di Sportit e massimizzando le opportunità generate.

Riccardo Maggioni, Direttore Generale e co-founder di Sportit insieme a Pasquale Scopelliti, commenta: “Abbiamo fortemente voluto l’ingresso di Caterina, perché crediamo che le sue qualità, la sua passione e la sua esperienza nel marketing possano rivelarsi strategiche per la crescita della nostra società e per cogliere le nuove sfide che abbiamo all’orizzonte: la promozione delle nuove piattaforme in partnership con La Gazzetta dello Sport – Gazzetta Adventure|Tribala e Il Ciclista viaggi – e il lancio di una nuova piattaforma di travel mobility. Siamo contenti di poter strutturare sempre meglio il nostro team e di attrarre i migliori talenti, migliori non soltanto dal punto di vista del background formativo e professionale, ma anche da un punto di vista umano: persone che condividono con noi l’energia e la passione di un progetto, che sposano i nostri valori e la nostra mission di digitalizzare e rendere accessibile a tutti il mondo del turismo sportivo”.